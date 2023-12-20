Подмосковная компания получит льготный заем от ФРП в размере 60 миллионов рублей

Программу «Приведи друга» запустили в Подмосковье в прошлом году, и за это время она показала высокую результативность. Благодаря действующим сотрудникам, в больницы и поликлиники региона трудоустроились 585 новых специалистов.

Смысл программы - во взаимовыгодном сотрудничестве. Больница получает нового специалиста, а приведший его сотрудник - денежную премию. За врача платят до 50 тысяч рублей, за фельдшера или медсестру - до 25 тысяч.

«В Подмосковье внедрен целый комплекс мер соцподдержки для медработников. Программы касаются и решения жилищного вопроса, и денежных выплат. Благодаря программе „Приведи друга“, в Подмосковье трудоустроились 585 медработников, из них более 330 - в этом году», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Больше всего сотрудников по программе устроились в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Раменского, Реутова и Пушкино.

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