Подмосковная компания нарастит производство мороженого в Долгопрудном

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Как рассказали в подмосковном Мининвесте, на полученные средства компания планирует приобрести новое оборудование.

«Инвестиции в модернизацию составляют почти 270 миллионов рублей. Для реализации этого проекта компании предоставили льготный заем от ФРП в размере 135 миллионов рублей, что составляет 50% от общей суммы затрат. Запуск ожидается ориентировочно в середине 2025 года», - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций области Екатерина Зиновьева.

При выходе на полную мощность компания будет ежемесячно производить 200 тонн мороженого, сорбета и панна-котты.

Десерты компании реализуют в торговых сетях ВкусВилл», «Яндекс Лавка» и X5 Group.

Подмосковные предприятия могут получить займы фонда по льготной ставке. Узнать подробнее об этом можно по ссылке.

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