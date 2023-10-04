Подмосковная компания «Метровагонмаш» вошла в число лучших проектов России

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По словам генерального директора, поезда на 95% состоят из отечественных деталей.

«Ну, всегда есть эти 5%, которые находятся в элементной базе каких-то узлов и агрегатов. Но на сегодняшний день все основные узлы и агрегаты являются импортозамещенными и локализованными у нас», - заключил Степнов.

Благодаря импортозамещению и роботизации производства предприятие попало в список достижений России. Например, на эталонной линии сборки вагонов метро «Метровагонмаш» ускорил работу со 157 до 58 часов.

Скоро в Московском метрополитене начнут ездить новые поезда Москва 2024. Специалисты обещают, что составы удивят не только новым дизайном, но и функциями. Всего в этом году «Метровагонмаш» планирует произвести более 450 вагонов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Собранные вагоны формируют в состав и отправляют на окончательный этап - пусконаладочное производство. Каждый этап сборки тщательно контролируют, так как от качества работы зависит безопасность пассажиров.

Генеральный директор АО «Метровагонмаш» Андрей Степнов пояснил, что производство вагонов метро состоит из нескольких основных переделов: заготовительного производства, изготовления тележки - того, на что устанавливается вагон, а также сборки кузова.