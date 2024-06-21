Подмосковная компания экспортировала в Узбекистан тару на 1,4 миллиона рублей

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В августе 2023 года компания приняла участие в выставке CNR Food Istanbul. Представители Подмосковья представили коллективный стенд, организованный при поддержке Фонда внешнеэкономической деятельности.

Сотрудники «Инвестгрупп Атлас» познакомились с компанией из Узбекистана ООО СП «Навигул», которая специализируется на переработке овощей и фруктов, а также производстве продуктов питания и напитков. Отмечается, что на данный момент экспортный контракт полностью реализован.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии цифровых решений вместе с Росатомом. Сотрудничество с госкорпорацией позволит развить промышленный потенциал и обеспечить технологический суверенитет.

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