Подмосковная команда выступит в финале чемпионата профмастерства среди инвалидов
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» стартует 20 октября. Соревнования пройдут в Москве. В этом году в состав команды Подмосковья вошли 50 участников, 12 национальных экспертов и четыре волонтера.
Представители Московской области будут соревноваться по 34 компетенциям, включая физическую культуру, гончарное дело, промышленную робототехнику и другие.
У каждой компетенции есть куратор - организация, которая участвовала в разработке конкурсных заданий для состязаний. Результаты соревнований объявят на церемонии закрытия чемпионата 23 октября.
В прошлом году команда из Подмосковья заняла третье место в общекомандном зачете.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.
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