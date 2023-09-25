Подмосковная команда поучаствовала в зарнице в Нижегородской области

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«Проведение обновленной „Зарницы“ станет важным этапом развития военно-патриотических игр в России. Ребята получат новые впечатления и опыт», - рассказал председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

Игроков поделили на 14 отрядов. Их возглавили опытные наставники, которые помогут участникам освоить технику радиоэлектронной борьбы и разведки, наступательных и оборонительных приемов. За каждым игроком закрепляют роль, например, командира, медика, оператора дронов, сапера, штурмовика и других.

В субботу, 23 сентября, для ребят провели «День Движения Первых». Во время квеста они познакомились с деятельностью объединения, его ценностях и проектах. В другие дни для участников зарницы организуют интеллектуальную игру и уроки мужества.

Финалом игры станет «битва» 27 сентября. Для двух команд по 120 человек подготовят испытания, связанные с пользованием радиостанциями, дронами, работой в команде. Победителей наградят 28 сентября в Нижегородском кремле. 120 лучших ребят получат ценные призы от Движения Первых и партнеров.

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