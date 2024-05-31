31 мая 2024, 12:59

Подмосковная команда механиков поучаствовала в тренировке к чемпионату «Профессионалы»

Министерство образования Московской области
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Сборная команда Подмосковья поучаствовала в тренировочном турнире перед межрегиональным этапом всероссийского чемпионата «Профессионалы». Студенты Раменского колледжа соревновались с конкурсантами из Москвы в компетенции «Мехатроника».

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, главными соперниками подмосковной команды стали студенты Политехнического колледжа имени Годовикова.

«Соревнования позволили участникам не только показать свои навыки, но и обменяться опытом. Желаем удачи конкурсантам и экспертам на межрегиональном этапе, который состоится уже в июне на площадке корпоративного чемпионата госкорпорации Росатом в Екатеринбурге», - пояснили в ведомстве.

Конкурсанты на скорость выполнили задачи по монтажу, программированию и запуску автоматизированных линий, а также их техническому обслуживанию.

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Раменское Образование Росатом
31 мая 2024, 12:57
Подмосковные росгвардейцы поздравили школьников с наступающим Днем защиты детей
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники подмосковной Росгвардии организовали для школьников из Балашихи, Королева и Орехово-Зуева экскурсии по подразделениям, а также увлекательную викторину. Мероприятия приурочили ко Дню защиты детей.

Как пояснили в ведомстве, сотрудники Балашихинского ОВО пригласили школьников на «День открытых дверей» - дети увидели место работы правоохранителей. Ребятам показали элементы экипировки сотрудников вневедомственной охраны, рассказали о правилах ведения радиообмена и предложили желающим побывать внутри служебного автомобиля.

В Королеве росгвардейцы навестили дошкольников и предложили им поучаствовать в викторине, а в Орехово-Зуеве стражи порядка поздравили участников фитнес-фестиваля «Выше радуги» с предстоящим праздником и вручили им сладкие подарки.

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Правила Росгвардия Школьники
31 мая 2024, 12:45
Новые парковки в ЖК «Императорские Мытищи» появятся летом
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив провел выездную администрацию ЖК «Императорские Мытищи». На ней обсудили вопросы размещения контейнерных площадок, благоустройства и инфраструктуры с жителями.

Иван Васильевич отметил, что район является новым и все еще находится в процессе формирования, строительство не завершено, что временно создает неудобства для жителей. Он указал на проблему невозможности доступа спецтехники на территорию ЖК, из-за чего контейнеры вынесены за пределы внутридомового пространства, но в ближайшее время площадки для них приведут в порядок.

В течение лета застройщик должен завершить строительство парковочных мест. Планируется решить вопрос передачи имущества в течение недели, чтобы определить ответственных за содержание территорий нового микрорайона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Мытищи Строительство
31 мая 2024, 12:36
Праздничные программы к 225-летию Пушкина пройдут в парках Подмосковья
Министерство культуры и туризма Московской области
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Пушкинская неделя, посвященная 225-й годовщине со дня рождения великого поэта, начнется в парках Подмосковья 2 июня. Подробности рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В одинцовском парке «Захарово» праздник состоится 2 июня. Для посетителей приготовили концертные и театрализованные программы, лекторий под открытым небом, творческие мастерские и арт-пространство. На празднике выступит Московская областная филармония, оркестр «Русские узоры» и ансамбль «Русский тембр».

В некоторых округах проведут тематические квесты. Например, в шатурском парке «Крестов брод» в 12:00 ждут детей на захватывающее путешествие в мир литературных произведений Пушкина. Победители получат сладкие угощения.

Подробную программу и время ее проведения можно узнавать в соцсетях своих городских парков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Парки
31 мая 2024, 12:29
Сервис каршеринга стал доступен еще в трех округах Подмосковья
Пресс-служба Минтранса МО
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Каршеринг «Ситидрайв» расширил зону присутствия в Московской области. Теперь арендовать машины можно в Жуковском, Домодедове и Подольске.

Ранее сервис появился в Лобне, Ивантеевке, Щелкове, Железнодорожном, Лыткарине, Жуковском, Раменском и Дзержинском.

«Домодедово, Подольск и аэропорт Жуковский - ожидаемые зоны для начала и завершения аренды среди наших пользователей. И мы рады сообщить об их открытии», - сообщили в «Ситидрайве».

Пользователям каршеринга доступны различные тарифы: поминутный, фиксированный, а также абонемент. На любом автомобиле сервиса можно уехать на 250 километров от МКАД, а фильтр «Радиус» позволяет совершать поездки до двух тысяч километров от Москвы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев о реконструкции Осташковского шоссе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Жуковский Город Домодедово Каршеринг

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