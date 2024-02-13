Подмосковная гольфистка заняла 3-е место на международных соревнованиях

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Спортсменка из Московской области в финальном раунде нанесла 72 удара, ее итоговый результат - -4. Наталия Гусева получила специальное приглашение на престижный турнир Aramco Saudi LadiesInternational с призовым фондом пять миллионов долларов.

Напомним, что для Натальи Гусевой это первый турнир в качестве члена Ladies European Tour.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в лесопарке «Шишкин лес», где недавно оборудовали новую лыжню. Место для катания уже оценили любители активного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».