Подмосковная гольфистка заняла 3-е место на международных соревнованиях
Подмосковная спортсменка Наталия Гусева взяла бронзу на международных соревнованиях по гольфу Magical Kenya Ladies Open. Турнир проходил с 5 по 11 февраля 2024 года в Кении.
Спортсменка из Московской области в финальном раунде нанесла 72 удара, ее итоговый результат - -4. Наталия Гусева получила специальное приглашение на престижный турнир Aramco Saudi LadiesInternational с призовым фондом пять миллионов долларов.
Напомним, что для Натальи Гусевой это первый турнир в качестве члена Ladies European Tour.
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