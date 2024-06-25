Подмосковная гольфистка вошла в топ-3 на всероссийском турнире
Спортсменка из Подмосковья Алиса Молоканова завоевала серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по гольфу среди юниоров. В турнире, который проходил в Свердловской области с 17 по 20 июня, приняли участие более 100 спортсменов от 10 до 18 лет.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, гольфисткам из-за сильного ливня после первого раунда пришлось перенести игру на другой день, а также сократить число лунок до девяти.
По итогам трех раундов у главных соперниц Алисы Молокановой из Подмосковья и Дарьи Булычевой из Москвы оказалось по 194 балла. После финальной игры подмосковная гольфистка заняла второе место.
Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».
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