Подмосковная гольфистка Гусева выиграла серебро турнира с США
Спортсменка из Подмосковья Наталия Гусева выиграла серебряную медаль на международном турнире по гольфу в Портленде в США. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Как пояснили в ведомстве, первое место турнира завоевала спортсменка из Тайланда Мория Джутанугарн.
Гусева представляет Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области. Ей удалось стать стать постоянным членом тура Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA).
Международные соревнования по гольфу прошли в США с 1 по 4 августа.
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