Подмосковная гольфистка Гусева выиграла серебро турнира с США

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В Московской области работает координационный центр для оптимизации работы паллиативных отделений. Подобная помощь может понадобиться не только тяжелым пациентам, но тем, кто имеет врожденные заболевания, рассказала руководитель организации Анна Шестакова.

В Центре напомнили: не стоит бояться разговоров о паллиативе, ведь эта помощь способна улучшить качество жизни больного.

«Современные методики паллиативной помощи помогают устранять или снижать тяжесть таких симптомов, как боль, одышка, нарушение питания, депрессия и так далее», - уточнила Анна Шестакова.

Жителям Подмосковья за помощью можно обратиться по телефону горячей линии 8(498)683-83-83. Существует уход за паллиативными пациентами и в домашних условиях. Подробнее об этом можно узнать на сайте центра.

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