05 августа 2024, 21:09

Подмосковная гольфистка Гусева выиграла серебро турнира с США

Фото центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области
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Спортсменка из Подмосковья Наталия Гусева выиграла серебряную медаль на международном турнире по гольфу в Портленде в США. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Как пояснили в ведомстве, первое место турнира завоевала спортсменка из Тайланда Мория Джутанугарн.

Гусева представляет Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области. Ей удалось стать стать постоянным членом тура Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA).

​Международные соревнования по гольфу прошли в США с 1 по 4 августа.

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Спортсмены Награды
05 августа 2024, 22:18
Жителям Подмосковья напомнили, кто может рассчитывать на паллиативную помощь
Пресс-служба координационного центра паллиативной помощи МО
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В Московской области работает координационный центр для оптимизации работы паллиативных отделений. Подобная помощь может понадобиться не только тяжелым пациентам, но тем, кто имеет врожденные заболевания, рассказала руководитель организации Анна Шестакова.

В Центре напомнили: не стоит бояться разговоров о паллиативе, ведь эта помощь способна улучшить качество жизни больного.

«Современные методики паллиативной помощи помогают устранять или снижать тяжесть таких симптомов, как боль, одышка, нарушение питания, депрессия и так далее», - уточнила Анна Шестакова.

Жителям Подмосковья за помощью можно обратиться по телефону горячей линии 8(498)683-83-83. Существует уход за паллиативными пациентами и в домашних условиях. Подробнее об этом можно узнать на сайте центра.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи
05 августа 2024, 22:11
Подмосковные врачи акушеры-гинекологи рассказали роженицам о грудном вскармливании
ГБУЗ Московской области МОНИИАГ им. академика В.И.Краснопольского
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Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии провели мастер-классы для будущих матерей. Специалисты рассказали роженицам о грудном вскармливании и показали, как правильно прикладывать новорожденного к груди.

«Врачи-неонатологи и акушеры-гинекологи поделились полезными знаниями о пользе грудного вскармливания рассказали, как избежать возможных сложностей, связанных с кормлением», - рассказала руководитель отдела новорожденных МОНИИАГ имени академика Краснопольского Марика Шакая.

Она добавила, что полученные знания помогут всем будущим матерям лучше понимать потребности новорожденного.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Беременность Врачи
05 августа 2024, 22:08
Качели для детей-инвалидов установили в парке «Елочки» в Домодедове
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В парке культуры и отдыха «Елочки» в городском округе Домодедово поставили качели для детей-инвалидов. По случаю их открытия организовали праздничное мероприятие с ярмаркой, мастер-классами и танцами.

Торжественное открытие качелей для детей, передвигающихся на колясках, прошло в городском округе Домодедово в парке культуры и отдыха «Елочки». Для гостей праздника там организовали развлекательную программу. Собравшиеся посетили ярмарку ручных изделий, поучаствовали в мастер-классах «Волшебные браслетки» и «Волшебный плакат», потанцевали под зажигательные хиты от кавер-группы Mirovband. Для девушек провели уроки экспресс-макияжа Марии Дьячковой.

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Дети Инвалиды Город Домодедово Парки
05 августа 2024, 21:58
Расписание электричек изменится на Ленинградском направлении с 6 августа
МТППК
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Пригородные поезда с 6 августа по 8 сентября на Ленинградском направлении будут ходить по новому расписанию, сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Движение электричек изменили из-за ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке от Зеленограда-Крюкова от Ленинградского вокзала, уточнили в Минтрансе Московской области.

Уже с 6 августа часть поездов, следующих от Москвы до Твери и от Зеленограда-Крюкова до столицы отменят. Еще часть электричек проследует по укороченному маршруту. С 11 августа изменится расписание на отрезке МЦД-3 Зеленоград-Крюково - Ипподром - Зеленоград-Крюково. После 23:00 и до семи утра увеличат интервалы - до 20 минут. Последняя электричка в сторону центра стартует почти в полночь - в 23:57.

Пассажирам напомнили - перед поездкой необходимо ознакомиться с актуальным расписанием. Обо всех изменениях можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на сайте компании и на станционных стендах.

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Поезда

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