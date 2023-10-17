Подмосковная филармония выступит с концертом «Роберт Шуман» в Ногинске
В Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске Богородского округа 18 октября симфонический оркестр подмосковной филармонии «Инструментальная капелла» выступит с концертной программой «Роберт Шуман». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Роберт Шуман прожил 46 лет. Он был одним из музыкальных кумиров Петра Чайковского.
«Сочинения Шумана чаще можно услышать в камерных концертах - его произведения хорошо известны любителям музыки», - уточнили в ведомстве.
Гости услышат Первую симфонию и Концерт для виолончели с оркестром. Начало концерта назначили в 19:00.
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