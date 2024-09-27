Подмосковная фигуристка Елена Костылева победила на всероссийских соревнованиях

Костылева заняла первое место в одиночном катании среди юниорок 13–19 лет, набрав 227,85 балла, что на 24,6 балла больше, чем у ближайшей соперницы Валерии Лукашовой из Москвы. Спортсменка успешно исполнила четыре четверных прыжка. Отмечается, что девушка тренируется под руководством Евгения Плющенко.

​«Моя мечта - сделать 5-6 четверных и побить рекорд Саши Трусовой, Саша поддерживает меня всегда, я на нее смотрю и беру с нее пример», - поделилась эмоциями юная спортсменка.

Напомним, турнир проходил с 22 по 26 сентября в Москве.

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