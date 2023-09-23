Подмосковная Федерация триатлона проведет серию открытых уроков для школьников
Федерация триатлона Московской области проведет в школах серию открытых уроков. Мероприятия проходят с 20 по 29 сентября, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
Представители федерации уже посетили школу № 31 в Химках и лицей № 7 в Солнечногорске. Уже 25 сентября мероприятия проведут в школе «Лига первых» в Химках и 26 сентября - в СОШ «Лидер» в Химках.
Также 27 сентября уроки организуют в школе № 1 во Фрязине, 28 сентября - в Ржавской школе в Солнечногорске, 29-го - школе № 4 в Солнечногорске.
«Открытые уроки по триатлону - это отличная возможность узнать больше об этом необычном виде спорта», - уточнили в ведомстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.
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