Подмосковная Федерация триатлона проведет серию открытых уроков для школьников

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Представители федерации уже посетили школу № 31 в Химках и лицей № 7 в Солнечногорске. Уже 25 сентября мероприятия проведут в школе «Лига первых» в Химках и 26 сентября - в СОШ «Лидер» в Химках.

Также 27 сентября уроки организуют в школе № 1 во Фрязине, 28 сентября - в Ржавской школе в Солнечногорске, 29-го - школе № 4 в Солнечногорске.

«Открытые уроки по триатлону - это отличная возможность узнать больше об этом необычном виде спорта», - уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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