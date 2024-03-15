Подмосковная экоферма «Бунин ручей» пригласила на Масленицу

«Это места масленичных гуляний в муниципалитетах, рестораны, кафе и ярмарки. Наши фермеры также не остаются в стороне. На территории шесть фермерских хозяйств пройдут широкие празднования, которые сопровождаются дегустациями натуральной продукции и мастер-классами», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Экоферма «Бунин ручей» проведет дегустацию блинов, бои снежками, музыкальные конкурсы, веселые песни, скоморошьи игры с детьми и перетягивание каната. По предварительной записи можно будет посетить мастер-класс по сыроварению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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