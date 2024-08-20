Подмосковная дзюдоистка выиграла бронзу на всероссийских соревнованиях

Фотографии представителей 38 видов спорта разместят в центральном парке Люберец. Там появится аллея выдающихся спортсменов городского округа.

Стенды на аллее звезд спорта в парке Люберец будут регулярно обновлять. На каждой фотографии разместят QR-код. Перейдя по нему, можно записаться в соответствующую секцию или задать вопросы представителям спортивных объединений.

«На стендах аллеи разместили фотографии представителей 38 различных видов спорта, популярных в нашем округе. С одной стороны расположены фотографии лучших тренеров, с другой - выдающихся спортсменов по итогам 2023 года», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, что в округе работают более 70 спортивных федераций, клубов и фитнес-центров. Они представляют 80 видов спорта. Также в Люберцах более трех тысяч человек занимаются в трех спортивных школах олимпийского резерва.

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