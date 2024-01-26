Подмосковная детская ортопедическая больница получила 4 новых аппарата с начала года

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«Новая медицинская техника значительно облегчает работу медиков и, что самое главное, повышает доступность качественной медицинской помощи для маленьких пациентов Московской области», - сообщил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области Александр Григорьев.

В больнице работают кандидаты медицинских наук, заслуженные работники здравоохранения, а также врачи, имеющие высшую квалифицированную категорию. Отмечается, что на данный момент медучреждение является единственным, объединяющим практическую, научную и учебную деятельность.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 акушерских пунктов.

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