Подмосковная детская ортопедическая больница получила 4 новых аппарата с начала года
Новое медоборудование закупили для подмосковной детской травматолого-ортопедической больницы в 2023 году. Это мониторы для контроля состояния пациента, анализатор газов крови и электролитов, наркозно-дыхательный аппарат совместимый с МРТ, мобильный рентгеновский аппарат.
«Новая медицинская техника значительно облегчает работу медиков и, что самое главное, повышает доступность качественной медицинской помощи для маленьких пациентов Московской области», - сообщил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области Александр Григорьев.
В больнице работают кандидаты медицинских наук, заслуженные работники здравоохранения, а также врачи, имеющие высшую квалифицированную категорию. Отмечается, что на данный момент медучреждение является единственным, объединяющим практическую, научную и учебную деятельность.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 акушерских пунктов.
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