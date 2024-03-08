08 марта 2024, 12:47

Подмосковная делегация поучаствовала в закрытии Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

Дирекция Всемирного фестиваля молодежи
Читайте нас в: Google Новости

Подмосковная делегация побывала на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи. В завершение праздника зрителям показали самые яркие моменты ВФМ и выступления иностранных гостей.

Как рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области, самым трогательным моментом церемонии стала акция «Бессмертный полк», которая объединила молодежь со всего мира. Юноши и девушки из разных стран подняли портреты бойцов разных национальностей, сражавшихся против фашизма.

П словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, для ребят из Подмосковья фестиваль стал настоящим приключением.

«Молодежь Подмосковья поучаствовала в масштабном спортивном забеге, познакомилась с регионами, обменялась сувенирами с иностранными гостями, попробовала необычные традиционные блюда разных народов и многое другое», - пояснила Швелидзе.

Всемирный фестиваль молодежи, на который съехались более 20 тысяч молодых и активных участников из разных стран мира, проходил в Сочи с 1 по 7 марта.

Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта. Участники посетят 30 регионов России. Подмосковье примет гостей из 32 стран: Алжира, Аргентины, Армении, Бразилии, Габона, Демократической Республики Конго, Египта и других.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Фестивали
08 марта 2024, 12:15
Владислав Мурашов поздравил жительниц Подмосковья с 8 Марта
источник: пресс-служба Минсельхозпрод МО
Читайте нас в: Google Новости
Заместитель председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов поздравил жительниц Подмосковья с 8 Марта. Он отметил, что этот весенний праздник традиционно отмечается с особой теплотой.

«Каждая женщина - символ красоты, источник силы и вдохновения. Пусть ваши сердца будут наполнены любовью и нежностью, в доме расцветают цветы, а в жизни будет как можно больше светлых и радостных дней», - пожелал дамам Мурашов.

Он добавил, что этот праздник олицетворяет собой огромную любовь и уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человечества.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

8 Марта
08 марта 2024, 11:03
«Мы рядом с семьями бойцов». Воробьев поздравил с 8 Марта жену и дочерей участника СВО
Александра Степанова
Читайте нас в: Google Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 8 Марта жену и двух дочерей Героя России, участника спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба главы Подмосковья.

«Ваш супруг и отец сейчас на передовой, выполняет поставленные командованием боевые задачи. Но мыслями и сердцем он, конечно, всегда с вами и беспокоится о том, все ли у вас в порядке. Хочу, чтобы вы знали: и в праздники, и в будни мы рядом с семьями наших бойцов, готовы помочь, если есть какие-то просьбы, проблемы и тревоги», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Командир мотострелкового подразделения служит в зоне СВО с первого дня. Не раз он с риском для жизни спасал сослуживцев на поле боя. Был три раза контужен, но не допускал мысли оставить службу. Во время одной из контратак под его командованием удалось уничтожить более 200 единиц техники противника.

А дома мужчину ждет любящая семья. Одна дочь - студентка РУДН, вторая - школьница, занимающаяся волейболом.

Он отметил, что решил лично поздравить семью героя и выразить ей слова поддержки, а также выслушать вопросы и узнать, чем можно помочь.

Несмотря на занятость, командир при первой возможности шлет весточку домой, поздравляет близких со всеми праздниками, а порой даже присылает цветы.

Супруга военного призналась, что он самый заботливый, самый дорогой для нее человек. Пример их взаимной любви и поддержки вдохновляет детей.

«Мы очень гордимся и знаем, что он в любой момент поддержит нас. Даже вот сейчас, когда он там, в самой гуще боевых действий, он все равно помогает нам, всегда на связи, старается успокоить. <…> Когда ты видишь, как мама отдает себя всю, поддерживая его, переживая, молясь, чтобы все было прекрасно и хорошо, понимаешь, что вот таким человеком хочешь стать, вот такую семью создать», - поделилась старшая дочь бойца.

В свободное время жена Героя России занимается волонтерством. Вместе с другими родственниками участников СВО и просто неравнодушными жителями она изготавливает маскировочные сети, окопные свечи, вяжет теплые вещи для защитников на передовой.

Супруга бойца пожелала сил и терпения всем женам военнослужащих, призвала их любить и поддерживать мужей и встретить их с победой.

Праздники Семья Андрей Воробьев 8 Марта
08 марта 2024, 09:13
Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский поздравил женщин с 8 Марта
Мин ЖКХ
Читайте нас в: Google Новости
Министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский поздравил жительниц Московской области с Международным женским днем. Он отметил, что в секторе ЖКХ женщины занимают ведущие позиции.

«Дорогие женщины, наши самые красивые в России жительницы Московской области! Поздравляю Вас от мужского коллектива команды регионального комплекса жилищно-коммунального хозяйства с праздником 8 Марта! Это прекрасный повод сказать, что без вас мужская половина человечества вряд ли была бы способна на подвиги - профессиональные, героические и личные», - сказал министр.

Он подчеркнул, что в сфере ЖКХ женщины занимают ведущие позиции в административной работе, работают с финансами и кадрами. Большая часть операторов на горячих линиях предприятий - тоже женщины.

Все больше женщин занимают руководящие должности в системе ЖКХ. Это связано с процессами цифровизации и современными технологиями.

«Пусть с приходом весны, вместе с солнечными лучами теплеют ваши сердца. Желаю семейного благополучия и бесконечного счастья!», - добавил Антон Велиховский.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Женщины 8 Марта
07 марта 2024, 23:12
Мастер-класс по изготовлению подарков к 8 Марта провели для особенных детей в Котельниках
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В преддверии 8 Марта в центре соцобслуживания и реабилитации «Люберецкий» в Котельниках прошел мастер-класс для детей с ограниченными возможностями. Ребятам показали, как своими руками сделать подарки мамам.

Бусины, камни, атласные ленты, стразы и наклейки - все это использовалось для создания уникальных украшений. Некоторые дети, уже умеющие читать, сделали даже именные браслеты.

Мастер-классы такого рода проводятся регулярно в городском округе. Глава Котельников Сергей Жигалкин всегда принимает активное участие в этих мероприятиях. Дети обращаются к нему за помощью и советом.

Сергей Жигалкин общался с мамами о предстоящие переменах в Котельниках. В ходе общения обсудили темы открытия новой поликлиники и школы в микрорайоне Парковый. Также обсудили улучшение транспортной доступности в округе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Котельники

Новости по теме