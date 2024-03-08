Подмосковная делегация поучаствовала в закрытии Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 8 Марта жену и двух дочерей Героя России, участника спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба главы Подмосковья.

«Ваш супруг и отец сейчас на передовой, выполняет поставленные командованием боевые задачи. Но мыслями и сердцем он, конечно, всегда с вами и беспокоится о том, все ли у вас в порядке. Хочу, чтобы вы знали: и в праздники, и в будни мы рядом с семьями наших бойцов, готовы помочь, если есть какие-то просьбы, проблемы и тревоги», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Командир мотострелкового подразделения служит в зоне СВО с первого дня. Не раз он с риском для жизни спасал сослуживцев на поле боя. Был три раза контужен, но не допускал мысли оставить службу. Во время одной из контратак под его командованием удалось уничтожить более 200 единиц техники противника.

А дома мужчину ждет любящая семья. Одна дочь - студентка РУДН, вторая - школьница, занимающаяся волейболом.

Он отметил, что решил лично поздравить семью героя и выразить ей слова поддержки, а также выслушать вопросы и узнать, чем можно помочь.

Несмотря на занятость, командир при первой возможности шлет весточку домой, поздравляет близких со всеми праздниками, а порой даже присылает цветы.

Супруга военного призналась, что он самый заботливый, самый дорогой для нее человек. Пример их взаимной любви и поддержки вдохновляет детей.

«Мы очень гордимся и знаем, что он в любой момент поддержит нас. Даже вот сейчас, когда он там, в самой гуще боевых действий, он все равно помогает нам, всегда на связи, старается успокоить. <…> Когда ты видишь, как мама отдает себя всю, поддерживая его, переживая, молясь, чтобы все было прекрасно и хорошо, понимаешь, что вот таким человеком хочешь стать, вот такую семью создать», - поделилась старшая дочь бойца.

В свободное время жена Героя России занимается волонтерством. Вместе с другими родственниками участников СВО и просто неравнодушными жителями она изготавливает маскировочные сети, окопные свечи, вяжет теплые вещи для защитников на передовой.

Супруга бойца пожелала сил и терпения всем женам военнослужащих, призвала их любить и поддерживать мужей и встретить их с победой.