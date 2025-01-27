27 января 2025, 14:58

Подмосковная биатлонистка выиграла бронзу на всероссийских соревнованиях

Союз биатлонистов России
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Подмосковная биатлонистка Кристина Резцова заняла призовое место на пятом этапе Кубка России среди женщин. Она заняла третье место.

Как рассказали в региональном Минспорте, Кристина Резцова преодолела дистанцию 12,5 километра за 34 минуты и 33,4 секунды. Ее опередили соперницы из Свердловской области и Тюмени. Всего в стартах участвовали 29 биатлонисток.

Ранее Кристина Резцова получила золото в спринтерской гонке.

Соревнования прошли в Ярославской области в рамках госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».

Спортсмены
27 января 2025, 15:48
Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с активистами «Молодой гвардии»
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Общение главы муниципалитета с членами «Молодой гвардии Единой России» прошло в формате открытого диалога. Активисты поделились своими проектами и идеями, направленными на развитие города.

Молодогвардейцы рассказали Анне Кротовой, что планируют провести новый квиз в памятных местах городского округа. Целью будущего мероприятия является привлечение внимания молодежи к истории родного края.

Глава муниципалитета подчеркнула, что ребята активно занимаются общественной деятельностью, реализуют социально значимые проекты и развивают добровольческое движение. «Идей много, глаза горят», - отметила Анна Кротова.

Общественная организация «Молодая гвардия Единой России» была создана в 2005 году. Ее основными задачами являются воспитание у молодежи патриотизма и распространение идей гражданского общества. Кроме того, активисты хотят превратить Лобню в точку притяжения для молодежи.

Лобня Молодежь «Единая Россия»
27 января 2025, 14:34
Этап чемпионата России по волейболу на снегу впервые пройдет в Подмосковье
Министерство физической культуры и спорта Московской области
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Соревнования по волейболу на снегу пройдут в Подмосковье с 19 по 22 февраля. Команда «Заречье-Одинцово» примет соперников на домашней площадке в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха.

В Минспорте Подмосковья отметили, что этап чемпионата России по волейболу на снегу впервые в истории пройдет в Московской области. Это историческое событие.

Женская команда «Заречье-Одинцово» дважды становилась чемпионом России в этом виде спорта и теперь впервые сыграет на домашней площадке.

Сезон стартовал в Новом Уренгое, в конце января очередной этап пройдет в Сочи. Уже в феврале старт подхватит Московская область, а финал соревнований пройдет в Красноярске с 14 по 16 марта.

В турнире принимают участие 22 команды из Калининграда, Казани, Брянска, Санкт-Петербурга, Кемерова и других городов. Подмосковье представляют женская команда «Заречье-Одинцово» и мужская «Реутов».

Чемпионат России по снежному волейболу проходит в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Организатором соревнований выступает Всероссийская федерация волейбола.

Одинцово Спортсмены
27 января 2025, 14:04
Праздник ко Дню студента прошел в молодежном центре в Дмитрове
Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
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На мероприятии в центре «КвАРТал» собрались ребята из Дмитровского техникума, рыбохозяйственного технологического института, политехнического колледжа и других учебных заведений. Они сразились в увлекательном музыкальном лото.

Студентам нужно было продемонстрировать свои знания в сфере современной поп-музыки. Молодые люди отгадывали названия популярных песен, отмечали их в специальном бланке и танцевали под зажигательные хиты. Каждая композиция в игре была тщательно подобрана и представляла собой «золотой фонд» современной музыки.

Победители получили абонементы на посещение бассейна «Дельфин» и катание в Ледовом дворце.

С праздником студентов поздравил глава муниципального округа Иван Курданин. «Вы - будущее нашего округа и нашей страны. Пусть каждый из вас найдет свой путь!» - пожелал он ребятам.

Праздники Студенты Дмитров
27 января 2025, 13:39
Воробьев: Подмосковье применит новые подходы для поддержания чистоты во дворах
Пресс-служба губернатора Московской области
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Новые алгоритмы и подходы для поддержания чистоты во дворах начнут применять в Подмосковье в 2025 году. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что эта тема чувствительна для жителей, а потому ей нужно уделить особое внимание.

«Чистый двор - тема, которую нам жители постоянно ставят в число ведущих задач», - отметил губернатор.

За 2024 год от жителей поступило почти 12 тысяч жалоб на навалы строительных материалов, старой мебели и другого крупного хлама во дворах. Бывает, что такие отходы сваливают прямо у подъездов.

Андрей Воробьев подчеркнул, что нужно не только контролировать быстрое устранение таких навалов, но и донести до жителей, что есть правила обращения с крупногабаритным мусором. Для этого в городах работают специальные площадки, предоставляются услуги вывоза. Информация об этом, с адресами и телефонами, должна быть у всех перед глазами, в каждом подъезде.

Для того, чтобы привлекать нарушителей к ответственности, в Подмосковье есть все возможности - об этом тоже будут рассказывать жителям. Сигналы поступают с камер «Безопасного региона», а также с портала «Добродел». Воробьев призвал команду МВД оказать содействие в этой работе и совместно выезжать по проблемным адресам, помогать устанавливать виновных.

Расходы, которые понесла управляющая компания для вывоза крупных навалов, могут включить в счет нарушителя. Губернатор отметил, что такая практика уже есть, и ее нужно масштабировать.

ЖКХ Андрей Воробьев Правила Мусор

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