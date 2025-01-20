20 января 2025, 09:19

Подмосковная биатлонистка Халили оформила хет-трик на Кубке Содружества

администрация города Рыбинск
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Анастасия Халили одержала три победы подряд на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону, который прошел в Ярославской области. Спортсменка заняла первое место во всех трех стартах этапа: спринтерская гонка, гонка преследования и масс-старт.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что третью подряд победу Халили принес женский масс-старт. Биатлонистка преодолела дистанцию в 12,5 километра за 33 минуты и 38,8 секунды. На огневых рубежах три ошибки.

«Гонка непростая получилась, но внесу ее себе в актив. Три победы подряд - это счастье. Нужно это закрепить на чемпионате и Кубке России. Хочется выступать стабильно и повыше быть всегда», - сказала Анастасия Халили в эфире Матч ТВ.

Четвертый этап Кубка Содружества по биатлону прошел в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Спортсмены Биатлон
20 января 2025, 09:47
Спортплощадки и акведук построят в ЖК «Страна.Парковая» в Мытищах
Страна Девелопмент
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Жилой комплекс «Страна-Парковая» построят в Мытищах. На его территории обустроят общественный бульвар, мост, мини-парк и многое другое.

Общественный бульвар жилого комплекса будет отличаться акведуком - мостом в античном стиле. Такое архитектурное решение выбрали не случайно - рядом расположен известный Миллионный мост, по которому из Мытищ в Москву доставляли воду.

Вокруг разобьют мини-парк цветущих и луговых трав, высадят хвойные растения, разместят игровые и спортивные площадки. Для жителей обустроят дорожки для самокатов и велосипедов.

«Между секциями расположатся тренажеры, детские качели, лабиринты и песочный уголок. В зонах для отдыха обустроят амфитеатр, вокруг которого расположатся подвесные гамаки, большие качели, шезлонги и скамейки под теневыми навесами. Кроме того, на территории жилого комплекса организуют общественный огород», - добавили в Минжилполитики Подмосковья.

В состав жилого комплекса войдут пять многоэтажных домов, школу и детский сад. Первую постройку на 1069 квартир с паркингом на 590 мест возведут в рамках первого этапа работ.

Мытищи Строительство
20 января 2025, 09:46
Еще 7 семей из Раменского получили субсидии на жилье
Министерство жилищной политики Московской области
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Свидетельства на получение субсидий в рамках государственной программы «Жилище» получили семь семей из Раменского округа. Супруги смогут приобрести собственный дом или квартиру, сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Супруги Туз с двумя сыновьями живут в однокомнатной квартире. Скоро у них появится третий ребенок, и родители задумались об улучшении жилищных условий.

«Мы уже присмотрели квартиру большей площади в многоэтажном доме на улице Дергаевской. Очень рады, что нашей семье оказали такую поддержку. Скоро мы будем жить в новой просторной квартире», - поделилась Евгения Туз.

Участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» должны жить в Подмосковье, быть в возрасте до 35 лет, нуждаться в жилье, иметь доходы для оплаты 65% стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Получить субсидию могут также многодетные семьи Подмосковья, в которых воспитывают семь и более детей. Для участия в программе подойдут и те супруги, у которых одновременно родилось трое и более детей. Мера поддержки поможет получить 100% стоимости на покупку более комфортного и удобного жилья.

Семья Раменское Квартиры
19 января 2025, 20:07
Более 20 сирот получат новые квартиры в Подольске в этом году
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В городском округе Подольск в 2025 году 21 житель из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получит новую квартиру. При этом жилищным сертификатом воспользуются 20 человек.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов выразил уверенность, что в этом году, как и в 2024-м, дети приобретут квартиры в родном Подольске.

Отметим, что 26 декабря 2024 года на основании постановления правительства Московской области № 1700-ПП изменился порядок предоставления государственных жилищных сертификатов для детей-сирот. С 1 января полномочия по их выдаче перешли окружным управлениям Министерства социального развития Московской области. После того как ведомство уточнит дополнительный список, число новоселов может увеличиться до 25 человек, обеспечив сертификатами на жилье 92% нуждающихся.

Также с начала 2025 года прием граждан по вопросам получения жилья детям-сиротам заменили видеоконсультированием. Для этого в многофункциональных центрах оборудовали специальную стойку. Сотрудники ЗАГС продолжают работать там в прежнем режиме.

Подольск Сироты Квартиры
19 января 2025, 19:19
Сотни жителей Серпухова поучаствовали в крещенских купаниях
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В Крещенскую ночь с 18 на 19 января сотни жителей городского округа Серпухов посетили купели, чтобы совершить омовение. В этом году в муниципалитете подготовили восемь мест для купаний.

Горожане отмечали Крещение Господне целыми семьями. Все в округе организовали так, чтобы духовное событие оставило у жителей только теплые и радостные воспоминания. Купели в городском округе Серпухов оборудовали теплыми раздевалками, установили там бочки-печки с дровами для обогрева, посетителей угощали горячим чаем. За безопасностью и состоянием здоровья верующих следили сотрудники полиции, медицинские работники и спасатели.

Глава городского округа Сергей Никитенко поблагодарил тех, кто дежурил на постах.

«Благодарю всех, кто провел ночь на посту и помог провести это мероприятие без происшествий», - сказал он.

Серпухов Крещение

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