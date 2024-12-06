Подмосковная биатлонистка Анастасия Зырянова победила на Кубке России

Спортсменка показала безошибочную стрельбу и преодолела дистанцию за 21 минуту и 50,7 секунды. Второе место заняла Полина Плюснина из Ямала, третьей стала Анастасия Гришина из Новосибирской области.

​«Это моя лучшая гонка в карьере. Первая победа в Кубке России. Но, надеюсь, мои лучшие гонки еще ждут меня впереди. Сегодня при выходе на трассу мой тренер сказал, что сегодня как раз мои погодные условия - так и вышло», - поделилась эмоциями Зырянова.

Победа позволила спортсменке войти в топ-10 общего зачета Кубка страны. Напомним, соревнования проходят с 6 по 8 декабря в Ханты-Мансийске и организованы в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».