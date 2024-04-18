Подмосковье запустит еще 84 проекта импортозамещения за 2 года — Андрей Воробьев

В Щелкове запустили производство спутников от «Газпром-СПК». Инвестиции - 15 миллиардов рублей, создано 200 рабочих мест. Это спутники связи и малые космические аппараты.

«Еще одно предприятие, которому мы рады, - это „Гормаш Глобал“. В 2025 году заработает производство горно-шахтных машин. Это под 40 миллиардов рублей инвестиций и две тысячи рабочих мест. Также компания „Ядро“, уже известная в Дубне, - она производит серверы и печатные платы», - добавил Андрей Воробьев.

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Импортозамещение - по-прежнему один из приоритетов в экономике, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Несмотря на сложные внешние вызовы, в регионе запустят 280 таких проектов. Уже реализовали 77, еще 84 - сейчас в работе. Эти импортозамещающие предприятия откроют в 2024 и 2025 годах.

«У нас в Подмосковье очень диверсифицированная экономика: в разные кризисные моменты нам удавалось не сбавлять темп, чтобы наполнять бюджет и реализовывать все то, что касается качества жизни во всех областях. Сейчас видим, какое давление оказывается на экономику. И импортозамещение у нас, пожалуй, - тот приоритет, на который обращаем особое внимание», - сказал Воробьев.

В Подмосковье стоит цель реализовать 250 импортозамещающих проектов на сумму в 250 миллиардов рублей.