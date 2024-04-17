Подмосковье запустило 40 новых цифровых сервисов для помощи жителям — Андрей Воробьев

Онлайн-сервисы доступны на «Госуслугах» Подмосковья. Педагоги и врачи могут оформить выплату на аренду жилья, молодые семьи - получить субсидии, предприниматели - возместить затраты на покупку нового оборудования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Мы продолжаем выполнять поставленную президентом задачу и делать так, чтобы цифровая трансформация охватывала каждую отрасль и каждую семью. Главный смысл этих преобразований - сделать еще проще, комфортнее жизнь людей и работу бизнеса», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Смартфон для многих незаменим в решении большого количества вопросов. Благодаря цифровым сервисам жители могут записать ребенка в школу, легко оплатить коммунальные услуги, оформить денежные пособия и не только.