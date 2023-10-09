Подмосковье запланировало включить отопление в 100% соцобъектов сегодня — министр Самарин
Подачу отопления в школы, детские сады, поликлиники и другие социальные учреждения Подмосковья планируют довести с 99% до 100% к сегодняшнему вечеру, рассказал министр энергетики региона Александр Самарин. По всем жилым домам показатель превысил 97%, а вскоре дойдет до максимума.
«По социальным объектам - уже 99%. Думаю, что сегодня к вечеру закончим пуск», - сообщил министр.
Губернатор Андрей Воробьев поручил исправить недочеты в самый короткий срок.
Заключительные пуски Александр Самарин подчеркнул, что вскоре недочеты исправят в Богородском округе, Балашихе, Мытищах, Солнечногорске, Клину, Лосино-Петровском, Электростали и нескольких других городских округах.
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«Всего подключили к теплу свыше 50 тысяч зданий. Это объекты социальной сферы и жилищного фонда. По социальным объектам уже пустили тепло в 99%, по многоквартирным домам – в 97%», - сказал он на заседании областного правительства.
Особое внимание - информированию жителей. Министерство информационных и социальных коммуникаций Подмосковья помогло направить шесть миллионов писем на электронную почту пользователям «Госуслуг».
«И 129 тысяч объявлений - в подъездах, более 500 публикаций - в СМИ и соцсетях», - рассказал Александр Самарин.
Также работает интерактивная карта коммунальных услуг Подмосковья, где адресно показаны включения отопления. Ее посмотрели уже 545 тысяч жителей.