Подмосковье запланировало включить отопление в 100% соцобъектов сегодня — министр Самарин

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«По социальным объектам - уже 99%. Думаю, что сегодня к вечеру закончим пуск», - сообщил министр.

Губернатор Андрей Воробьев поручил исправить недочеты в самый короткий срок.

Заключительные пуски Александр Самарин подчеркнул, что вскоре недочеты исправят в Богородском округе, Балашихе, Мытищах, Солнечногорске, Клину, Лосино-Петровском, Электростали и нескольких других городских округах.

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«Всего подключили к теплу свыше 50 тысяч зданий. Это объекты социальной сферы и жилищного фонда. По социальным объектам уже пустили тепло в 99%, по многоквартирным домам – в 97%», - сказал он на заседании областного правительства.

Особое внимание - информированию жителей. Министерство информационных и социальных коммуникаций Подмосковья помогло направить шесть миллионов писем на электронную почту пользователям «Госуслуг».

«И 129 тысяч объявлений - в подъездах, более 500 публикаций - в СМИ и соцсетях», - рассказал Александр Самарин.

Также работает интерактивная карта коммунальных услуг Подмосковья, где адресно показаны включения отопления. Ее посмотрели уже 545 тысяч жителей.