22 мая 2024, 14:02

Подмосковье запланировало экспорт картофеля в Сербию

Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Поставку подмосковного картофеля в Сербию обсудили в Минсельхозпроде региона и Департаменте международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК. После подготовки коммерческих предложений страны наладят взаимодействие в этой области.

Как рассказали в министерстве, из-за дефицита картофеля Сербия заинтересована в сотрудничестве с подмосковными компаниями.

Центр агропромышленного развития региона начал переговоры с предприятиями, после чего они подготовят коммерческие предложения, а сельхозатташе в Сербии выявит потребителей и передаст им контакты компаний.

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Экспорт Сельское хозяйство Сербия
22 мая 2024, 14:48
Сквер в деревне Кашино победил на всероссийском голосовании
Медиасток.рф
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Сквер на улице Ленина в деревне Кашино под Волоколамском выиграл во всероссийском голосовании по выбору объектов для благоустройства. Его преобразят в следующем году.

Как рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, в голосовании участвовали около 850 тысяч человек. Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения Всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», - рассказал министр.

За благоустройство сквера отдали голос более трех тысяч человек. Всего в голосовании участвовали свыше 6,7 тысячи человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Волоколамск
22 мая 2024, 14:30
Количество погибших в ДТП снизилось на 28% в Подмосковье с начала года
Медиасток.рф
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С начала года на дорогах Подмосковья произошло 926 аварий с погибшими и ранеными. Это меньше, чем в прошлом году, отметили в Минтрансе региона.

«Аварийность на дорогах Подмосковья продолжает снижаться. С начала года на 28% снизилось число погибших и на 10% - число раненых», - рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Водителям напомнили, что в Подмосковье началась миграция диких животных и на загородных трассах часто можно встретить лосей. Также нужно следить за эффективностью блок-фар, чтобы лучше видеть пешеходов в темное время. Особо осторожными следует быть во дворах - летом много детей гуляют или катаются на велосипедах и самокатах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП Дороги
22 мая 2024, 14:26
«Остров 360»: вперед за сенсациями во вселенной Roblox
Телеканал «360»
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Всегда хотели побывать в самых известных локациях Подмосковья и не просто посетить эти места, а еще и снять классные репортажи? Теперь это возможно на платформе Roblox. 360.ru запустил игровое пространство, где каждый сможет почувствовать себя настоящим репортером.

Двигаемся вперед вместе Платформа Roblox сегодня невероятно востребована у детей и подростков, рассказал заместитель гендиректора телеканала Алексей Коваль. Оторвать их от экранов практически невозможно.

«Если мы хотим заинтересовать подростков, показать им красоты и богатства нашего региона и перевести из мира онлайн в офлайн, то подобная игра - точно самый эффективный способ. Кстати, для того, чтобы попасть в самое ядро целевой аудитории проекта, к разработке и тестам мы активно привлекали студентов и даже школьников», - подчеркнул он.

«Остров 360» В игровом парке собрали самые знаковые локации Московской области. Среди них и удивительный дом-слон, коллайдер, аэропорт Домодедово. Можно даже заглянуть в новую больницу в Красногорке или Дом правительства Подмосковья.

На «Острове 360» нужно пройти маршрут с разными локациями. На каждом объекте, куда вы решите заглянуть, предстоит пройти челлендж, отгадать загадки или выполнить другое задание. За правильные ответы игроки получат прыжки, чем больше бонусов - тем ближе цель.

На поиск сенсаций можно отправиться на брендированной машине 360.ru. Для любителей больших скоростей, к слову, есть целый автопарк с кибертраками и спорткарами. Можно сделать выбор и в пользу велика или вообще отказаться от транспортного средства и перемещаться бегом.

Геймплей получился очень разнообразным и залипательным, а проходить квесты, участвовать в драг-рейсинге, велогонках, мини-играх, создавать репортажи для телеканала 360.ru можно не только в одиночку, но компанией до 10 человек.

Как играть Чтобы начать игру , нужно выполнить три простых действия 1. Зарегистрируйся на сайте https://www.roblox.com/ - это займет не больше 2 минут 2. Скачай Roblox - еще столько же 3. Авторизуйся - и играй!

Видеоигры Туризм Журналистика
22 мая 2024, 14:19
Свыше тысячи подмосковных компаний воспользовались сервисом для экспортеров
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Подмосковные предприниматели воспользовались онлайн-сервисом для экспортеров более 1,7 тысячи раз с сентября.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, из 1703 обратившихся компаний 468 получили услуги Фонда поддержки ВЭД.

«Мы видим положительную динамику: предприниматели активно используют сервис и подают все больше заявок. Самые популярные запросы касаются участия в международных выставках и бизнес-миссиях - по этим направлениям суммарно подано 348 заявок, а также первичной консультации - тут мы получили 52 заявки», - сказала она.

Самыми приоритетными направлениями экспорта у подмосковных предпринимателей стали Беларусь, Казахстан, Китай и стран Ближнего Востока.

Онлайн-сервис предоставляет четкий алгоритс для начинающих и опытных предпринимателей и помогает им на всех этапах наладки поставок за рубеж.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Экспорт Поддержка предпринимателей в Московской области

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