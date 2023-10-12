Подмосковье заняло призовые места на слете студенческих отрядов ЦФО

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Как рассказала глава министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе, студенты боролись за звание лучших в конкурсах профессионального мастерства на педагогическом, сервисном и строительном направлениях, а также отрядах проводников.

«По итогу наши ребята заняли 14 призовых мест, это в два раза больше, чем в прошлом году. Впервые представители нашего региона участвовали в конкурсе строительных отрядов и заняли третье место. Движение студотрядов начало свою работу в 2020 году, за время работы численность движения достигла более 3000 активистов, которые работают на региональных и всероссийских трудовых объектах страны», - сказала она.

Подмосковье заняло третье место среди строительных отрядов, второе в номинации «Горничные», первое в «Официантах», второе в «Поварском деле» и третье в «Барменах».

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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