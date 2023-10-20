Подмосковье заняло 4-е место в общем зачете на Дельфийских играх России

Читайте нас в:

Комитет по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы наградил лауреатов и дипломантов из Московской области. Церемония состоялась в Клину.

Игры появились в 1999 году. В этом году их провели в Саратовской области в апреле.

«Московская область в этом году показала выдающийся результат, почетное четвертое место среди субъектов РФ - это шесть золотых медалей, четыре серебряные, одна бронзовая и шесть дипломов», - заявила председатель комитета Линара Самединова «Хочу поздравить вас с победами. И хочу пожелать вам, чтобы этот день стал ярким и значимым в вашей жизни. Чтобы вы потом рассказывали об этом своим детям, что вас награждали в доме Чайковского, уникальном месте с необычайной энергетикой», - поздравил участников из Подмосковья директор музея имени Чайковского в Клину Игорь Корнилов.

В номинации «Скрипка» в возрастной категории 10-13 лет лауреатом первой степени стал Анисия Артемова, в том же возрасте на флейте - Евгения Шубина, «Классический танец» 15-17 лет - Мария Попова, «Деревянные духовые инструменты (фагот)» среди детей 10-13 лет - Ангелина Семина, в том же возрасте в номинации «Медные духовые инструменты (труба)» - Тимофей Карасев и «Театр» от 10 до 16 лет - коллектив ДШИ - музыкальный театр в Реутове.

Также на этой церемонии удостоились наград лауреаты второй и третьей степеней, а также дипломанты. Свои благодарственные письма от Мособолдумы получили преподаватели, концертмейстеры и художественные руководители.

«Мы повезли добрую сказку, детский спектакль „Таинственный гиппопотам“. Очень жизнерадостный, веселый спектакль. А в наше время так не хватает именно такой детской искренней радости. В постановке участвовали 20 юных актеров», - рассказала художественный руководитель коллектива из Реутова Ирина Викторовна.

После награждения для ребят провели экскурсию по музею Чайковского.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».