29 января 2024, 11:39

Подмосковье заняло 2-е место в туристическом рейтинге России за 2023 год

Министерство культуры и туризма Подмосковья
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Московская область вошла в топ-3 национального туристического рейтинга от журнала «Отдых в России» и Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«По итогам 2023 года Подмосковье снова вошло в группу лидеров национального туристического рейтинга и заняло второе место после столицы. Мы внимательно относимся к нашим гостям и прилагаем все усилия, чтобы регион раскрывал свой потенциал, оставаясь при этом доступным для отдыхающих», - подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

При составлении рейтинга учли развитие туризма в регионе, количество культурных мероприятий, рекламную кампанию выставок и концертов. Изучены данные, публикации в СМИ, комментарии экспертов и отзывы отдыхающих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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Отдых Туризм Рейтинги Россия
29 января 2024, 12:45
Более 125 тысяч заявлений поступило на «Госуслуги» Подмосковья за неделю
Unsplash
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Жители Московской области воспользовались региональным порталом госуслуг, подав более 126,7 тысячи заявлений, за минувшую неделю. Самой популярной услугой стала выписка из домовой книги. Работу сервиса улучшают для удобства граждан постоянно.

Услуга оформления выписок из домовой книги стала доступна на портале госуслуг с апреля 2022 года и стала самой популярной онлайн-услугой. Только на прошлой неделе для ее получения обратились более 22,4 тысячи человек.

Кроме того, в список самых популярных услуг вошли подача заявлений на участие в ЕГЭ, выдача и замена социальных карт, аттестация педагогических работников, а также запись в кружки и секции.

При этом на региональном портале предоставляется возможность получить более 300 услуг в электронной форме. Сервис постоянно совершенствуется - в прошлом году он пополнился 54 новыми услугами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2023 году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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Госуслуги
29 января 2024, 12:34
Подмосковное управление МЧС и «Мособлгаз» заключили соглашение о взаимодействии
Главное управление МЧС России по Московской области
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Компания «Мособлгаз» и МЧС России по Московской области заключили соглашение о взаимодействии. Подписи поставили руководитель чрезвычайного ведомства Подмосковья генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин и генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Согласно документу, стороны будут проводить совместную информационно-профилактическую работу с населением: разъяснять гражданам правила безопасности в быту, в том числе обучать безопасному использованию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион показал лучшие результаты среди всех субъектов страны по программе газификации. По данным на конец лета 2023 года, она затронула 120 тысяч домов.

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Газ МЧС РФ
29 января 2024, 12:27
Более миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю
Пресс-служба Минблаго МО
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Парки Московской области продолжают оставаться излюбленным местом для отдыха у местных жителей и гостей региона. В период с 22 по 28 января количество посетителей в зонах отдыха достигло более 1,2 миллиона человек, что превышает показатели того же периода прошлого года на 391 тысячу человек.

Глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин поделился информацией о числе доступных развлечений в парках. По его словам, на территории зеленых зон организованы 52 лыжные трассы, а также 32 катка с искусственным льдом и 43 горки. Для удобства посетителей в парках функционируют 114 кафе и 66 теплых зон.

«Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской Области», - добавил Хайкин.

В будние дни парки посещали в среднем 170 тысяч человек, в то время как в субботу их количество выросло до 218 тысяч. За выходные зеленые зоны посетили почти 430 тысяч людей. Особой популярность пользовался Пушкинский центральный парк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работах по благоустройству общественных территорий , которые выполнили в прошлом году.

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Отдых Благоустройство Парки
29 января 2024, 12:27
Глава Подмосковья предложил назначить вице-губернатора Евгения Хромушина министром энергетики региона
Пресс-служба губернатора Московской области
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Андрей Воробьев предложил выдвинуть вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, помимо его основной должности, на позицию министра энергетики региона. Ранее занимавший ее Александр Самарин станет советником губернатора.

«Прошу Мосолбдуму рассмотреть вопрос назначения Евгения Хромушина министром энергетики и вице-губернатором. Дело в том, что сейчас мы приступаем к трансформации и модернизации и тепловой энергии, и электрической энергии», – подчеркнул Андрей Воробьев.

По его словам, эта работа потребует привлечения новых участников команды, которые должны за текущий отопительный сезон – два-три месяца – полностью провести анализ тепловой системы, выявить все риски.

«Я знаю, что в этом анализе участвуют и главы, и руководители теплосетей. Мы должны четко понимать, что в первую очередь необходимо будет предпринять и в части концессии, и в части ремонта, и в части модернизации тепловой энергии», – добавил губернатор.

Основная задача – обеспечить дополнительные трансформации в теплоснабжении, энергоснабжении, модернизации всей инфраструктуры, подытожил Андрей Воробьев.

«Александр Самарин займет позицию моего советника для того, чтобы в оперативном режиме уделить внимание всем тем муниципалитетам, локациям, которые мы знаем. И Солнечногорск, и Воскресенск, и Пушкино, и Электросталь», – сказал он.

Предстоит оперативно решить все вопросы, которые помогут обеспечить стабильное теплоснабжение.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Электричество Отопление

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