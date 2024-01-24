Подмосковье заняло 2-е место в России по количеству производителей органических продуктов

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«Формирование и развитие рынка органической продукции - одна из приоритетных задач агропромышленного комплекса Московской области. В регионе 13 производителей выпускают органическую мясную и молочную продукцию, кофе и чай, крепкий алкоголь, а также продукцию растениеводства», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Органический сертификат позволяет выделить продукцию на прилавках магазинов и способствует формированию положительного имиджа компании. Это увеличивает интерес к торговой марке и привлекает новых покупателей.

В Подмосковье производители органической продукции могут получить субсидию на производство коровьего или козьего молока.

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