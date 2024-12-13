13 декабря 2024, 16:45

Подмосковье заняло 2-е место в России по экспорту детских товаров

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Подмосковные производители детских товаров экспортируют продукцию более чем в 50 стран. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Наши производители имеют большой экспортный потенциал. Мы находимся на втором месте в стране по объемам экспорта детских товаров», - отметила Зиновьева.

Она отметила, что основными потребителями этих товаров являются страны ближнего зарубежья, однако, среди них также есть арабские государства.

Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что добиваться успехов в этой сфере помогают меры поддержки бизнеса. По его словам, в этой сфере заняты 150 предприятий.

Инвестиции Торговля
13 декабря 2024, 16:55
Благотворительная акция «Елка желаний» началась в Чехове
Читайте нас в: Google Новости
Во Дворце культуры «Дружба» городского округа Чехов началась Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». Дети участников специальной военной операции, а также семьи из пострадавших регионов Российской Федерации поделились своими мечтами, написав их на листочках и опустив в специальный новогодний почтовый ящик.

Исполнение детских желаний взяли на себя глава округа Михаил Собакин, представители муниципалитета, Совет депутатов и неравнодушные жители. В каждом письме родители оставляют контактные данные, чтобы организаторы могли связаться с ними для передачи подарков.

«Все желания, которые наши дети сегодня запишут, поместят в шарики, которыми украсят нашу главную елку на Советской площади - ту самую „Елку желаний“. И, конечно, все обращения и мечты детей обязательно будут исполнены», - отметила заместитель главы округа Надежда Чернятина.

Акция стала не только способом подарить радость детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, но и настоящим праздником. Для участников мероприятия была организована развлекательная программа с участием сказочных героев, создавая атмосферу новогоднего волшебства.

Напомним, в прошлом году акция уже подарила чудо многим детям. Одной из участниц стала Юлия Леснова с дочерью, которые написали письмо Деду Морозу. Девочка мечтала побывать в детском лагере «Орленок» - крупнейшем федеральном центре отдыха и оздоровления для детей.

«Благодаря этой елке, благодаря новогоднему чуду и сказке ее желание исполнилось», - поделилась Юлия Леснова.

Каждый желающий может стать частью этого доброго дела и исполнить чью-то мечту. Для участия достаточно оставить заявку на сайте акции.

Чехов Общественные акции Новый год
13 декабря 2024, 16:55
Рождественские чтения прошли в ДК «Дружба» в Чехове
Читайте нас в: Google Новости
Во Дворце культуры «Дружба» городского округа Чехов отметили День Конституции Российской Федерации панельной дискуссией на тему «Великая Отечественная война и духовный опыт народа: слово как инструмент сохранения памяти». Мероприятие прошло в рамках XXII Московских областных Рождественских образовательных чтений.

Почетным гостем события стал глава округа Михаил Собакин. На встречу пришли неравнодушные жители, среди которых были журналисты, писатели, священнослужители, историки, краеведы, библиотекари и другие участники, интересующиеся вопросами сохранения памяти, духовности и героизма. В ходе дискуссии обсуждались важные аспекты формирования духовных ценностей и практические меры по сохранению памяти о Великой Отечественной войне для нынешнего и будущих поколений.

Одним из ключевых спикеров стал Александр Дудин - ведущий методист Чеховского городского театра, историк-краевед и номинант Национальной премии «Культурное наследие России». В своем выступлении он рассказал о значимости популяризации исторических фактов о войне, а также поделился своими исследованиями, включая изучение событий «Стремиловского рубежа» в Лопасненском районе. Представители духовенства Чеховского церковного округа и Подольской епархии подчеркнули важность работы с молодежью для передачи знаний о трагических событиях войны.

Особое внимание участников привлекла презентация документального фильма «Часовые памяти», основанного на книге «Живая память». Эта работа посвящена подвигу лопасненцев - участников Великой Отечественной войны.

К открытию образовательных чтений в фойе ДК «Дружба» подготовили выставку из 17 информационных стендов под названием «Патриотическое служение церкви в годы Великой Отечественной войны». Экспозиция включает данные о роли церкви в военные годы, известных священнослужителях и статистике православных храмов того времени. Выставка будет доступна для посещения до начала января.

Выставки Чехов
13 декабря 2024, 16:55
Встреча администрации Чехова с жителями прошла в поселке Столбовая
Читайте нас в: Google Новости
В рабочем поселке Столбовая городского округа Чехов состоялась традиционная встреча жителей с представителями администрации и управляющих компаний в рамках проекта «Выездная администрация». Мероприятие позволило местным жителям, а также гражданам из окрестных населенных пунктов напрямую обратиться с вопросами и предложениями к руководству округа.

Глава городского округа Михаил Собакин отметил, что большинство обращений касались содержания многоквартирных домов. «Все адреса взяты в работу. В ближайшие дни мы проверим все обращения и постараемся решить беспокоящие людей проблемы», - подчеркнул Михаил Собакин.

Одной из ключевых тем встречи стало устройство тротуара вдоль проезжей части, о необходимости которого жители Столбовой неоднократно упоминали. Глава округа поручил совместно с компанией «Мосавтодор», которая является балансодержателем дороги, детально проработать этот вопрос.

Среди других обсуждаемых тем были повышение качества энергоснабжения, организация безопасного перехода через железнодорожные пути, подача отопления в жилые дома и включение многоквартирных домов в программу капитального ремонта.

«Все обращения оформлены в протокол, и по каждому из них определен ответственный исполнитель. Вопросы, которые могут быть решены оперативно, будут выполнены в кратчайшие сроки. Те, что требуют более длительной проработки, останутся на контроле до полного их решения», - заверил Михаил Собакин.

Проект «Выездная администрация» продолжает оставаться эффективным инструментом взаимодействия жителей с органами власти, способствуя оперативному решению актуальных вопросов и улучшению качества жизни в округе.

ЖКХ Отопление Чехов Дороги
13 декабря 2024, 16:34
Областной праздник «Парки. Баранки» пройдет в Люберцах 14 и 15 декабря
Пресс-служба администрации г.о. Люберцы
Читайте нас в: Google Новости
Жителей и гостей городского округа приглашают посетить Центральный и Наташинский парки, а также Парк сказок.  В рамках общеобластного мероприятия подготовлены разнообразные программы и активности.

В субботу в Наташинском и Центральном парках будут организованы творческие мастер-классы и выставки-продажи. Для детей и взрослых проведут концертно-игровые программы.

В Наташинском парке работает резиденция Деда Мороза, где каждый сможет пообщаться с зимним волшебником. В Центральном парке будут угощать чаем и выпечкой на самоварной станции. На территории также обустроена специальная фотозона, где можно сделать яркие новогодние снимки.

В Парке сказок в поселке Томилино в воскресенье пройдет игровая программа. Будет организована предновогодняя ярмарка и дегустация чая. Здесь также открыта Почта Деда Мороза, где дети и взрослые могут написать о своих заветных желаниях.

Мероприятия проходят в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

Праздники Люберцы Парки

Новости по теме