Подмосковье заняло 2-е место на Спартакиаде учащихся по баскетболу
Подмосковные баскетболисты заняли второе место на соревнованиях в рамках летней Спартакиады учащихся. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Подопечные Мирона Лебедева переиграли команды Самарской области, Хабаровского края, Санкт-Петербурга, Калининградской области и сборную Республики Башкортостан. Уступили только Москве.
В составе подмосковной команды сыграли воспитанники СШОР Химок и Мытищ, спортшколы «Старт» из Раменского, люберецкого «Спартака», баскетбольного клуба «Лобня» и регионального училища олимпийского резерва № 3.
Индивидуальные награды турнира получили Кирилл Григорий (лучший игрок команды) и Макар Иванин (лучший игрок матча).
Турнир по баскетболу проходил с 22 февраля по 10 июня. Финальная часть соревнований состоялась в городе Салават Республики Башкортостан.
Спартакиада учащихся проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».
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