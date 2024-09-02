Подмосковье заняло 2-е место на соревнованиях за кубок России по регби-7

Клуб «ВВА-Подмосковье» выиграл три матча со счетом 36:0, 20:0, 38:0, затем разгромил МАР из Москвы в четвертьфинале со счетом 50:0 и одержала победу в полуфинале со счетом 24:21.

В финале подмосковные спортсменки уступили ЦСКА, завоевав серебряные медали. Девушки также удостоились несколько титулов в рамках соревнований. Так, лучшим игроком команды стала Алсу Мардеева. Напомним, турнир проходил в Москве 31 августа и 1 сентября в рамках проекта «Спорт - норма жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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