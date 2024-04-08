Подмосковье заняло 2-е место на чемпионате России по волейболу на снегу

Читайте нас в:

Программу ремонта муниципальных и региональных дорог разработали в Подмосковье на 2024 год. На обновление покрытия выделят свыше 13 миллиардов рублей. К работам приступят, когда в регионе установится плюсовая температура.

В этом году рабочие заменят более тысяч километров асфальтового покрытия. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, основные участки, где в первую очередь требуется ремонт, определили на основе обращений жителей.

«Со своей стороны депутаты Мособлдумы будут контролировать ход работ в своих избирательных округах», - добавил спикер.

Ознакомиться с программой ремонта дорог можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Московской области существует огромный запрос на ремонт дорог - работа идет согласованно, с учетом обращений жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».