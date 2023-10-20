Подмосковье заняло 1-е место на состязаниях ЦФО по кибербезопасности
Опыт Подмосковья по кибербезопасности признали лучшим в ЦФО. Команда Мингосуправления региона заняла первое место на межрегиональном состязании по защите информации. Конкурс прошел в Калуге.
«Московская область показала высокий уровень подготовки в сфере кибербезопасности. Во время состязания участники проявили мастерство оперативного реагирования на компьютерные атаки, навыки анализа и нейтрализации угроз», - отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Умение сохранять данные позволяет качественно защищать информационные системы органов власти и личные данные жителей. Форум, который провели в Калуге, объединил специалистов по кибербезопасности из разных регионов Центрального федерального округа России. Они обменялись опытом и договорились совместно решать важные задачи в современном цифровом мире.
В соревнованиях приняли участие 17 команд, лучшим стало Подмосковье. Победителей наградили призом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.
Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.
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