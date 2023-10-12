Подмосковье заключило свыше 800 договоров на размещение мобильных торговых объектов с начала года

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Заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, курирующий Минсельхозпрод, сообщил, что услуга становится все более востребованной. При этом пик сезона наступает с приходом теплой погоды.

«В частности, заключено 565 договоров на размещение тележек, 175 фуд-траков, 45 автолавок и 19 изотермических емкостей», - рассказал Георгий Филимонов.

Любой предприниматель может выбрать место для размещения мобильного торгового объекта, воспользовавшись услугой «Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта» на областном портале госуслуг.

Эта услуга доступна в разделе «Бизнесу» - «Развитие бизнеса». Для ее получения потребуется только доступ к интернету и подтвержденная учетная запись ЕСИА, которую можно получить, перейдя по ссылке. Результат заявки будет доступен в личном кабинете через семь дней.

Для улучшения работы и упрощения процесс после заключения договора заявка автоматически будет отправлена в «Мособлэнерго». Там рассмотрят вопрос о присоединении мобильного торгового объекта к электрическим сетям. Ответ на заявку поступит в течение 10 дней.

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