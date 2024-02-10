Подмосковье заключило соглашение с «Городскими реновациями» на выставке «Россия»

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, главная цель подписанного соглашения - это совместная работа по поддержке молодежи, их инициатив в сфере создания комфортной городской среды, помощь в организации занятости и досуга молодых людей.

«В этом году мы бы хотели сделать упор на работу со студенчеством, с молодыми учеными, а также ребятами, которые профессионально занимаются развитием общественных пространств и городских территорий. Именно поэтому сегодня для нас было особенно важно подписать соглашение с общероссийской организацией „Городские реновации“», - заявила Швелидзе.

Она отметила, что Подмосковье - очень удобный и комфортный регион для молодых людей. В области создается множество образовательных кластеров, где молодежь может найти себе дело по душе: от физики и IT до работы в гуманитарных областях.

Для гостей выставки организаторы стенда Московской области подготовили очень интересную и насыщенную программу.

Популярный певец и блогер Влад Кобяков рассказал гостям о том, как проходит акция по сбору помощи для жителей Донбасса «Доброе дело». Этой идеей загорелись школьники Подмосковья, а поддержал акцию губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я очень рад, что в День молодежной политики меня пригласили выступить на стенде Московской области, потому что мы очень много работаем с молодежью - проводим концерты по всей стране. И здорово, что молодые ребята проявляют интерес к таким выставкам», - рассказал Кобяков.

Он добавил, что из Московской области уже отправили 134 фуры с гуманитарной помощью - это результат, которым можно гордиться.

Директор Общероссийской общественной организацией «Городские реновации» Олег Зоря выразил надежду, что подписанное сегодня соглашение даст молодым людям импульс для развития и благоустройства родного региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

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