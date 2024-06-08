Подмосковье заключило 37 соглашений на ПМЭФ-24. Как регион привлекает новых инвесторов
Начиная с 2014 года Подмосковье заключило на ПМЭФ 216 соглашений, а общая сумма инвестиций составила почти два триллиона рублей. В этом году регион подписал 37 примерно на 160 миллиардов рублей, рассказала в интервью 360.ru заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.
Начиная с 2014 года Подмосковье заключило на ПМЭФ 216 соглашений, а общая сумма инвестиций составила почти два триллиона рублей. В этом году регион подписал 37 примерно на 160 миллиардов рублей, рассказала в интервью 360.ru заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.