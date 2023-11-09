Подмосковье выставило на торги еще 132 земельных участка и помещения

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, с начала года жители арендовали два участка в Бронницах, 63 в Серпухове и 72 в Шатуре.

Один из новых объектов, желающие могут взять через торги шесть соток в Бронницах. Начальная цена на землю составила 1,2 миллиона рублей. Также на портале доступен участок под скотоводство в Серпухове и нежилое помещение в Шатуре.

Для участия в торгах необходимо получить электронную подпись. Сделать это можно в аккредитованных удостоверяющих центрах. Узнать их расположение можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 детей-сирот до конца года. В новые квартиры уже переехали 773 ребенка.

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