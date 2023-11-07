Подмосковье вышло в финал всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества»
Финал всероссийского этапа конкурса «Лучшие практики наставничества» состоится 7 декабря в Москве. Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Производительность труда», куратором которого является первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов.
В финал конкурса вышли 136 компаний из разных регионов страны, в том числе из Московской области.
«В этом году количество заявок в 2,5 раза больше, чем в прошлом. Задача конкурса - найти и поощрить выдающихся наставников российских предприятий. Именно они повышают эффективность всей компании, обеспечивая передачу опыта, знаний и компетенций новым сотрудникам», - отметил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.
Победителей конкурса определят в трех номинациях: «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Цифровые инновации на предприятии» и «Профессиональное развитие молодежи». В каждой наградят по три лучших участника из числа компаний, задействованных в национальном проекте.
Кроме того, отдельно отметят победителей в номинациях «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в социальной сфере». Эти награды получат организации, чьи проекты реализуются вне рамок нацпроекта.
Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет 7 декабря в информационном агентстве «Россия сегодня». Регистрация доступна по ссылке.
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