Подмосковье вышло на 2-е место в России по производству тепличных овощей

В настоящее время площадь зимних теплиц, позволяющих круглогодичное выращивание сельскохозяйственных культур, составляет 228,7 гектара.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных сообщил, что с начала года аграрии собрали 122,9 тысячи тонн овощей защищенного грунта. В тепличных условиях региона преимущественно выращивают огурцы, которые составляют около 64% от общего объема валового сбора.

На томаты приходится 33%, а прочие культуры, включая перцы, баклажаны и листовые салаты, занимают оставшиеся 3%. По прогнозам, к концу года планируется собрать 130 тысяч тонн овощей защищенного грунта.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия области отметили, что с начала 2023 года в зимних теплицах уже собрали 79,3 тысячи тонн огурцов, 40 тысяч тонн томатов и 3,6 тысячи тонн других овощей и листовых салатов.

Сельхозтоваропроизводители используют различные сорта, включая короткоплодные, среднеплодные и длинноплодные огурцы, а также томаты черри, коктейльные и сливовидные.