Подмосковье выиграло золото и серебро на этапе чемпионата России по волейболу на снегу

«Заречье-1» и «Заречье-2» успешно прошли групповой этап, что позволило командам выйти сразу в полуфинал. Первая команда из Одинцова в полуфинале сыграла с «Локомотивом» из Калининграда, а вторая - с «Динамо-Татарстан». Обе встречи завершились со счетом 2:0 в пользу подмосковных волейболисток.

В подмосковном дерби со счетом 2:0 победила команда «Заречье-2».

«Спортсменки побороли всех соперников, а в финале встретились друг с другом. В итоге „Заречье-2“ взяла золото, а „Заречье-1“ - серебро. Девушки радуют нас отличными результатами в волейболе на снегу второй сезон. С этапов без наград мы не приезжаем», - отметил депутат Госдумы Сергей Колунов.

В составе второй команды выступали: Дарья Павлова, Полина Цыганова, Елена Федчук, Елена Терентьева. В первой команде играли: Мария Чагина, Анастасия Барсук, Анастасия Петрова и Наталья Гвоздева.

Второй этап чемпионата России по волейболу на снегу завершился в Казани 24 декабря.