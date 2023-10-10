Подмосковье выиграло три золотые медали на первенстве мира по самбо
Спортсмены из Подмосковья завоевали три золота на первенстве мира по самбо и боевому самбо. Они прошли с 5 по 9 октября в Бишкеке.
Лучший результат среди девушек в категории до 59 килограммов показала Анастасия Бережкова из Реутова. Золото также получили Иван Тюхлов из Можайска и Савелий Солдатенков из Королева.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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