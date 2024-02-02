02 февраля 2024, 10:47

Подмосковье выиграло три медали на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту

СШОР Истина
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Подмосковье выиграло три медали на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту. Это золотая, серебряная и бронзовая медали четвертого и пятого этапов соревнований.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, золотую медаль выиграла Ольга Погребицкая, серебряную и бронзовую - Виталина Гирина из Истры.

​«Я даже не предполагала такой исход, но в тройку пыталась попасть со вчерашнего дня. Была такая возможность, но вчера в обеих попытках ошиблась, а сегодня попыталась не допустить ошибок, во второй попытке это удалось, и я реализовала все, что планировала», - поделилась Ольга Погребицкая.

Турнир пройдет в Республике Алтай с 30 января по 4 февраля.

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Спортсмены
02 февраля 2024, 11:18
Подмосковные МФЦ открыли прием заявок на голосование по месту пребывания на выборах президента
Пресс-служба администрации города или района
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Жители Подмосковья смогут проголосовать на любом удобном участке на выборах президента России. Региональные МФЦ открыли прием заявлений.

«Чтобы проголосовать на выборах президента России по месту пребывания, избирателям нужно оформить заявление в любом центре „Мои документы“ Подмосковья. С собой следует взять паспорт или временное удостоверение личности», - рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Прием заявок продлится по 11 марта. Специалисты МФЦ оформят документ и помогут выбрать подходящий участок для голосования. На руки избиратель получит отрывную часть заявления: с ней нужно прийти в день голосования на выбранный участок.

Если житель подаст несколько аналогичных заявлений, действительным будет считаться только первое.

Оформить заявку на голосование по месту нахождения можно также в территориальных избирательных комиссиях и на портале госуслуг.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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Выборы президента РФ Единый день голосования Госуслуги МФЦ Выборы
02 февраля 2024, 10:58
Игорь Брынцалов поздравил Филиппа Науменко со вступлением в должность главы Реутова
Пресс-служба Мособлдумы
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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в инаугурации главы Реутова Филиппа Науменко. Церемония прошла в здании городской администрации 1 февраля.

«Уверен, что Филипп Анатольевич справится со всеми стоящими перед округом задачами. Он прошел достойную школу в Балашихе, зарекомендовал себя как энергичный человек и профессионал высокого уровня. Он понимает, какая ответственность лежит на должности главы, и что необходимо делать», - отметил Брынцалов.

Спикер Мособлдумы пожелал новому главе Реутова добиться стратегических успехов. Особое внимание при этом нужно уделить расширению и созданию новых производств, развитию импортозамещения, поддержке участников СВО и их близких, модернизации сферы ЖКХ.

Филипп Науменко поблагодарил за доверие.

«Я хочу выразить свою искреннюю благодарность каждому жителю нашего города, всем присутствующим в этом зале. Я сделаю все для того, чтобы Реутов стал еще лучше и комфортнее!» - сказал глава.

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Реутов Работа Мособлдума
02 февраля 2024, 10:52
Пожилую женщину с сильным кровотечением спасли в больнице в Подольске
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Женщина в возрасте 95 лет поступила в больницу в Подольске с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Ей провели экстренную операцию.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, у пациентки выявили тахикардию, бледность кожи, повышенное потоотделение и спутанное сознание. По словам хирурга Максима Караткевича, в отделении у женщины началась рвота с кровью. Благодаря вовремя выполненной операции ее удалось спасти.

«В экстренном порядке ей выполнили гастроскопию для оценки состояния слизистых оболочек и стенок верхних отделов пищеварительного тракта. В ходе исследования был выявлен источник струйного кровотечения - язва. Для спасения пациентки был выполнен эндоскопический гемостаз - метод, позволяющий удалить пораженные участки слизистой и одновременно прижечь кровеносные сосуды. В результате слаженных действий кровотечение было остановлено, состояние пациентки стабилизировано», - сказал он.

Из-за сильной кровопотери пенсионерка два дня находилась в реанимации, где ей провели переливание. Сейчас она чувствует себя нормально и выписана домой.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Подольск Больницы
02 февраля 2024, 10:19
Министерство благоустройства рассказало о преображении Первомайской площади в Ивантеевке
Министерство благоустройства Московской области
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В подмосковном министерстве благоустройства рассказали о преображении Первомайской площади в Ивантеевке. Изменений там жители ждали долгое время.

Площадь прилегает к территории зданий ДК «Юбилейный» и администрации города. Работы там провели в 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды».

Здание Дворца культуры – это историко-культурная особенность Ивантеевки. Учреждение открылось в 1975 году, а площадь перед ним стала местом проведения праздников и мероприятий. До реконструкции территорию занимали парковка и неорганизованное озеленение. Благоустройство этого места стало долгожданным событием для жителей.

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Благоустройство Ивантеевка

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