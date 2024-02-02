Подмосковье выиграло три медали на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту
Подмосковье выиграло три медали на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту. Это золотая, серебряная и бронзовая медали четвертого и пятого этапов соревнований.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, золотую медаль выиграла Ольга Погребицкая, серебряную и бронзовую - Виталина Гирина из Истры.
«Я даже не предполагала такой исход, но в тройку пыталась попасть со вчерашнего дня. Была такая возможность, но вчера в обеих попытках ошиблась, а сегодня попыталась не допустить ошибок, во второй попытке это удалось, и я реализовала все, что планировала», - поделилась Ольга Погребицкая.
Турнир пройдет в Республике Алтай с 30 января по 4 февраля.
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