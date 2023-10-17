Подмосковье выиграло шесть медалей на чемпионате и первенстве мира по спортивному метанию ножа

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Как рассказали в Минспорте Подмосковья, двукратной чемпионкой мира среди девушек стала Александра Колесникова. Также две медали – серебро и бронзу - получила Варвара Солдаткина. Третье место заняли Иван Семеняченко и Сергей Захаров.

Соревнования прошли в Ташкенте с 10 по 15 октября. в них принимали участие свыше 120 человек из 15 стран.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».