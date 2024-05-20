Подмосковье выиграло Кубок России по хоккею на траве среди женщин

За выход в финал подмосковные хоккеистки сразились с ХК «Минск» и выиграли с минимальным преимуществом. За главный трофей турнира пришлось побороться с «Ак Барс-Динамо». В основное время выявить победителя встречи не удалось, поэтому все решила серия послематчевых буллитов. Три удачных попытки обеспечили электростальскому «Динамо» победу в соревнованиях.

​Лучшим игроком турнира стала Светлана Арусия, забросившая один из мячей в финальном противостоянии с «Ак Барс-Динамо». Приз лучшему полузащитнику соревнований достался Алине Халимовой.

Неделей ранее клуб «Динамо-Электросталь» выиграл четвертый подряд Суперкубок России по хоккею на траве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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