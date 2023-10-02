Подмосковье выиграло четыре награды Кубка России по гольфу
Спортсмены из Подмосковья выиграли два золота, одно серебро и одну бронзу Кубка России по гольфу. Соревнования прошли с 24 по 30 сентября в Геленджике.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, первое место заняли Иван Стриганов и Вероника Крученко. Серебро получила Алиса Молоканова, в бронзу - Давид Нагиев.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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