Подмосковье выиграло четыре награды Кубка России по гольфу

Подмосковный школьник Святослав Разумов вошел в число победителей чемпионата высоких технологий

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Школьник из Жуковского Святослав Разумов вошел в число победителей чемпионата высоких технологий Молодые профессионалы — 2023» в компетенции «Нейросети и большие данные». Юноша является воспитанником Центра молодежного инновационного творчества «Жуковский».

Финал чемпионата проходил в Великом Новгороде. На заключительном этапе участники определяли и распознавали номера автомобилей по изображению, а также переводили их в текстовый формат.

«Нейросети и большие данные играли важную роль в автоматизации и ускорении процесса распознавания, поскольку ручное распознавание занимает много времени. Моя основная задача заключалась в написании кода, который подавал изображение на вход нейросети», - отметил Разумов.

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