Подмосковье выиграло бронзу на 2-м этапе Кубка России по велоспорту

Как рассказали в Минспорте региона, турнир стал первым в олимпийской дисциплине «кросс-кантри» в этом сезоне. Подмосковье представили девять человек. Бронзу выиграла воспитанница Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и Училища олимпийского резерва № 1 Краснознаменска Александра Ушакова.

Соревнования прошли с 12 по 15 апреля в поселке Псебай в Краснодарском крае.

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