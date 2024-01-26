Подмосковье выиграло 9 медалей на всероссийских соревнованиях по скоростному спуску на санях
Представители Московской области завоевали девять медалей на всероссийских соревнованиях по санному спорту. В копилке региона четыре золота, три серебра и две бронзы.
Дуэт Виктории Демченко и Олеси Михайленко показал лучшее время сразу в двух дисциплинах: «двухместные сани» и «двухместные сани, спринт». Дарья Пересторонина и Мария Посельская заняли третье место в дисциплине «двухместные сани, спринт».
Среди мужчин в дисциплине «одноместные сани, спринт» второе место занял Павел Репилов. Сборная Московской области также заняла второе место в эстафете.
Всероссийский турнир по санному спорту «Кубок памяти Леонида Гарта» проходил с 24 по 25 января в Сочи. Мероприятие провели по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».
Ранее Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований для детей.
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