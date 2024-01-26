26 января 2024, 11:13

Подмосковье выиграло 9 медалей на всероссийских соревнованиях по скоростному спуску на санях

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Представители Московской области завоевали девять медалей на всероссийских соревнованиях по санному спорту. В копилке региона четыре золота, три серебра и две бронзы.

​Дуэт Виктории Демченко и Олеси Михайленко показал лучшее время сразу в двух дисциплинах: «двухместные сани» и «двухместные сани, спринт». Дарья Пересторонина и Мария Посельская заняли третье место в дисциплине «двухместные сани, спринт».

​Среди мужчин в дисциплине «одноместные сани, спринт» второе место занял Павел Репилов. Сборная Московской области также заняла второе место в эстафете.

​Всероссийский турнир по санному спорту «Кубок памяти Леонида Гарта» проходил с 24 по 25 января в Сочи. Мероприятие провели по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований для детей.

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Спортсмены
26 января 2024, 12:36
Мастер из Подмосковья стала лауреатом всероссийского конкурса на лучшую новогоднюю игрушку
Министерство культуры и туризма Моковской области
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Итоги всероссийского конкурса новогодних игрушек подвели в Амурском областном Доме народного творчества. Одним из лауреатов стала мастер из Подмосковья Юлия Соколова.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, на предварительном этапе конкурса работы представили свыше 90 мастеров из Бурятии, Удмуртии, Чувашии, Хабаровского и Приморского краев, Амурской, Воронежской, Иркутской и других областей. Лучшими стали 17 умельцев, которым вручили специальные дипломы.

Работы оценивали эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга и Сергиева Посада. Лауреатов выбрали в пяти номинациях. Так, диплом второй степени получила Юлия Соколова из Красногорска.

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конкурсы
26 января 2024, 12:24
Обучающий семинар для информаторов на выборах президента прошел в Красногорске
Телеканал «360»
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Очередной обучающий семинар для будущих информаторов на выборах президента России прошел в Красногорске. Они посетят избирателей, сообщат о сроках и местах проведения голосования. В ходе обучения им рассказали о том, как общаться с жителями, вести себя в конфликтных ситуациях и проводить анкетирование.

На обучении будущим представителям избирательных комиссий рассказали о работе в специальном мобильном приложении «ИнформУИК», которое будут использовать во время поквартирного обхода жителей. Такую работу будут проводить с 17 февраля по 7 марта.

Информаторы посетят жителей Подмосковья, чтобы рассказать о сроках, формах и времени голосования на выборах президента России. Для этого подготовят более 15 тысяч активистов.

По словам заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Красногорска Марины Захаровой напомнила, что сделать свой выбор можно несколькими способами. Так, избиратели могут посетить участок, проголосовать дистанционно или вызвать представителя УИК домой при инвалидности или плохом самочувствии.

Узнать информатора можно по брендированному значку, куртке и сумке, а также по специальному удостоверению. Они будут посещать жителей в вечернее время, а также в выходные, чтобы застать избирателей дома.

«Выборы президента РФ - дело ответственное. Каждый житель заинтересован в будущем нашей страны. Мы надеемся, что каждый избиратель проявит свою четкую гражданскую позицию и проголосует любым доступным и удобным ему способом. Мы приглашаем всех принять участие в выборах», - сказала Марина Захарова.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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Красногорск Выборы президента РФ Выборы
26 января 2024, 12:24
Подмосковное министерство ЖКХ назвало преимущества электронных платежек
Unsplash
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Абонентам МосОблЕИРЦ доступна подписка на электронные платежные документы. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области назвали преимущества такого вида квитанций, например, это экономит бумагу, сохраняет деревья и снижает количество отходов.

Оформить подписку на электронный счет можно в личном кабинете на сайте единого расчетного центра или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Чтобы продолжать получать бумажную квитанцию, нужно оформить отказ от рассылки электронных счетов там же, где оформлялось согласие.

Оплатить электронный счет достаточно просто - это можно сделать через СБП или электронную почту: нужно нажать «Оплатить» и выбрать удобный способ платежа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ
26 января 2024, 12:22
Более 180 дворников и 40 машин задействуют в уборке снега в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Расчистка дорог и дворов от снега продолжается в Лобне. Сегодня муниципалитет и управляющие компании выведут на улицы 187 дворников и 40 машин.

Временно исполняющая полномочия главы Лобни Анна Кротова опубликовала в своем Telegram-канале план по уборке снега на 26 января.

Работы проведут по следующим адресам: улица Колычева; Лобненский бульвар, 4; Катюшки, 54; Катюшки, 56; Крупской, 20; Ленина, 15; Монтажников, 2; Текстильная, 8; Текстильная, 10; Окружная, 13; Чайковского, 25; Жирохова, 2.

Также вывезут снег по адресам: улица Шадунца, 11; Спортивная, 1к2; Окружная, 11, корпуса 1, 2, 3, 4; Текстильная, 16 и 18; Молодежная, 12; Центральная, 4, 6 и 8; Победы, 18; Борисова, 14к1, 14к2, 24, 24к1; Молодежная, 14А и 14Б; Борисова, 18; Физкультурная, 12; Ленина, 69; Кольцевая, 14А, 14, 12; Калинина, 13; Жирохова, 1, 3, 5.

Жители также могут сообщить адреса, где необходима уборка снега, в комментариях к посту в Telegram-канале Анны Кротовой.

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Лобня Снегопад

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