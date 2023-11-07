Подмосковье выиграло 9 медалей на соревнованиях за кубок России по конькобежному спорту

Сборная Московской области выиграла пять золотых, две серебряные и две бронзовые награды. Дарья Качанова стала первой в дистанциях на 500 и на тысячу метров среди женщин. Также спортсменка взяла бронзу в заезде на 1,5 километра. В этой же дистанции Елена Еранина заняла первое место, а в дистанции на тысячу метров - второе. Ирина Кузнецова взяла бронзу в дистанции на 500 метров.

В командной гонке среди мужчин лучшими стали подмосковные спортсмены Руслан Захаров, Даниил Алдошкин и Дмитрий Чмутов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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