Подмосковье выиграло 9 медалей на первенстве России по гребле
Представители Московской области завоевали девять медалей на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ. В копилке команды две золотые, пять серебряных и две бронзовые награды.
Спортсменка Мария Давыкоза взяла два золота в составе двойки и четверки на 500 метров. Анатолий Кулагине трижды стал серебряным призером в составе двойки и четверки на 500 метров, а также в одиночном старте на пять тысяч метров. Никита Максимов дважды занял второе место на дистанциях 500 метров в составе двойки и четверки. Ангелина Семенова и Александр Розов стали обладателями бронзовых наград в составе четверки на 500 метров.
Напомним, первенство России по гребле среди юниоров и юниорок проходят в Краснодаре с 8 по 15 мая.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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