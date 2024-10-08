08 октября 2024, 09:35

Подмосковье выиграло 8 медалей на всероссийском фестивале китайских видов спорта

Федерация ушу Московской области
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Подмосковная сборная выиграла восемь медалей на всероссийском фестивале китайских национальных видов спорта и искусств «Наследие Конфуция». Регион завоевал семь золотых и одну серебряную награды.

Подмосковье представляли спортсмены из Коломны. Они получили награды в одной из дисциплин ушу - цзитисянму. Золото получили Андрей Бойков, Сергей Сергеев, Вячеслав Просвирнин, Наталья Катькова, Андрей Пеньков, Иван Евсеев и Анастасия Сидякина, серебро - Мария Якушина.

Фестиваль прошел в Московском дворце ушу 5 октября. В нем участвовали более 500 спортсменов.

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Спортсмены
07 октября 2024, 23:46
Суд обязал нарушителей чистоты и порядка в Подмосковье устранить нарушения
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приняли участие в 147 судебных разбирательствах. Все заседания прошли в течение последних двух недель.

Из них шесть исков были поданы с целью принуждения ответственных служб и учреждений к устранению выявленных недостатков. Также 74 иска касались обжалования решений лицензионного управления, а 22 - постановлений о привлечении к административной ответственности.

Теперь нарушителям предстоит выполнить все судебные предписания и пройти повторные проверки со стороны инспекторов ведомства. Если выявленные нарушения не будут устранены, то виновные будут привлечены к повторной ответственности.

Суд признал законными 15 решений в указанном периоде, однако по некоторым делам продолжается производство.

В Министерстве подчеркнули, что обращение в суд является последней мерой воздействия на недобросовестные организации, которые не исполняют свои обязательства в установленные сроки.

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Суд Экология
07 октября 2024, 22:16
Новый сезон Ночной хоккейной лиги стартовал в Подмосковье
фото: Кирилл Шустров
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Новый сезон Ночной хоккейной лиги стартовал в Московской области. Соревнования станут частью регионального этапа XIV всероссийского фестиваля среди любительских хоккейных команд. В сезоне в четырех дивизионах примут участие 67 команд.

Первые матчи прошли в дивизионе «Лига надежды 18 », который стал самым многочисленным. В нем приняли участие 51 команда в четырех конференциях. Кроме того, команды заявлены в дивизионах «Любители 40 », «Любители 50 » и «Лига мечты».

Ночная хоккейная лига включает два этапа. Первый, региональный, проходит в субъектах Российской Федерации с сентября по март. Второй этап - фестиваль хоккея, который длится две недели в Сочи. Победитель турнира в главном дивизионе получает кубок Крутова, а также грант на строительство крытого ледового катка в своем регионе.

Ночная хоккейная лига является ведущей любительской спортивной организацией в России, не имеющей аналогов как в стране, так и за рубежом. Организацию основали 15 декабря 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина и известных хоккеистов.

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Спортсмены Хоккей
07 октября 2024, 21:54
Еще в трех деревнях Мытищ обновят уличное освещение
Медиасток.рф
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Уличное освещение заменят в деревнях Болтино, Юдино и Осташково. Модернизация пройдет по программе «Светлый город».

Новое световое оборудование в мытищинских деревнях установят вдоль ключевых дорог. Старые фонари заменят на энергосберегающие светильники. Одной из первых модернизируют улицу Яблочную в Юдино, в Осташково работы проведут на улице Каштановой, в Болтино - на Туристической.

Участок освещения дороги от Пирогово, Сорокино и Жостово до Осташковского шоссе до деревни Ульяново заменят в следующем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в Подмосковье.

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Благоустройство ЖКХ Мытищи Ремонтные работы
07 октября 2024, 21:26
ВРИО главы Котельников посетил крупнейший в РФ завод по производству салатов
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Временно исполняющий полномочия главы городского округа Котельники Михаил Соболев посетил завод «Белая Дача Трейдинг», который является лидером на российском рынке в производстве и поставке готовых к употреблению салатов, овощей и фруктов. Завод, с богатой историей, насчитывающей более ста лет, играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности региона.

На предприятии ежедневно производится до 60 тонн продукции, которая поступает в гипермаркеты и рестораны по всей стране. На заводе трудится порядка 600 человек, среди которых немало местных жителей, а также трудовые династии, насчитывающие до четырех поколений, которые посвятили свою жизнь компании «Белая Дача».

Михаил Соболев отметил верность и преданность сотрудников своему делу, подчеркнув важность вклада компании в развитие региона. В ходе визита с руководителем группы компаний «Белая Дача» Виктором Александровичем Семёновым были обсуждены планы по строительству новых заводов по обработке и упаковке салатов в различных регионах России. Также обсуждалось размещение собственных теплиц на юге страны, где выращивается около 50 разновидностей салатов.

Благодаря системной работе компаний холдинга создается полный цикл собственного российского производства: от выращивания салата до его упаковки и доставки до потребителя. Это не только укрепляет позиции компании на рынке, но и вносит значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса России.

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Заводы Котельники

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